МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai Фото: YouTube

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Nekoglai, который ранее был выслан из России за нарушение миграционного законодательства, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - говорится в ответе на запрос.

Статья, которую инкорпорирую блогеру, не называется.

Напомним, Николай Лебедев Некоглай был выслан из России за нарушение миграционного законодательства. Ему был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, а также было предусмотрено административное выдворение за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения.

Позже в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье о клевете за распространение ложной информации о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.