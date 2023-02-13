Из-за забытой в мешке тлеющей золы в деревне в Удмуртии сгорела баня

Пожарным помогали местные добровольцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 февраля, примерно в 6:20 в удмуртской деревне Люк произошел сильный пожар. Об этом сообщает Udm-info, ссылаясь на информацию главного управления МЧС по региону.

На загородном участке загорелась баня. Пламя полностью уничтожило предбанник, стены и кровли надворных построек. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра. Тушить пламя помогала добровольная пожарная дружина деревни.

По предварительным данным, баня загорелась из-за оставленного в предбаннике мешка с золой. Вероятно, угли еще не перестали тлеть, когда их собрали, и со временем разгоролись вновь. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за минувшие сутки пожарные региона 3 раза выезжали на пожары. В деревне Кыква также загорелась баня, а в селе Петухово пожарные тушили загоревшийся легковой автомобиль.