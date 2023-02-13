В правительство направлен законопроект о возвращении к переводу на летнее и зимнее время Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев в понедельник, 13 февраля, заявил, что отправил на отзыв в правительство проект закона возвращении к переводу на летнее и зимнее время.

«Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение правительства РФ», - написал в своем Telegram-канале парламентарий, который ранее заявлял о своих планах подготовить и внести в Госдуму РФ проект закона о возвращении перевода времени.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об исчислении времени». Депутат объяснил свою инициативу записке тем, что споры о правильности отмены перевода времени продолжаются и сегодня.

«Произошла потеря светового времени, которое приходится на период дневной активности населения», - сказано в документе.

Напомним, Россия перешла на постоянное зимнее время осенью 2014 года. Ранее, три года страна жила по летнему времени, а до 2011 переводила время.