Ленинградская область вошла в первую десятку регионов России по качеству жизни

Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал итоги рейтинга лучших регионов России. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Ленинградская область вошла в Топ-10 российских регионов по качеству жизни. Эту позицию она удерживает уже третий год подряд, стабильно занимая седьмое место в первой десятке субъектов РФ. В рейтинге, составленном РИА Новости, эксперты учитывали социально-экономические показатели - данные Росстата, Минздрава, Минфина России и Центробанка РФ.

«Аналитика подтверждает – прошлый год мы отработали достойно, не уступив позиций, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Главная задача выполнена: мы удержали социально-экономические показатели, промышленность выстояла, показав лишь незначительное снижение индекса. Да, были сложности на крупных производствах, заводы останавливались, сотрудники уходили в простой. При этом грамотная работа власти, муниципалитетов, плюс федеральная поддержка смогли не допустить массового закрытия предприятий, а уровень безработицы у нас по-прежнему одним из самых низких в стране – 0,4%».

По словам главы региона, лучшие показатели продемонстрировала строительная сфера.

«В лидерах традиционно строительная отрасль, в 2022 году ввод в эксплуатацию жилья вырос на 17%. Рука об руку с этой работой идут и благоустройство территорий, строительство и ремонт дорог. Мы продолжаем выполнять наши социальные обязательства перед населением, качество жизни ленинградцев является одной из основных целей работы власти региона», – рассказал глава региона.

Первые строчки рейтинга качества жизни в России, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее места в первой десятке распределились между Татарстаном, Краснодарским краем, Белгородской областью, Ленинградской областью, Калининградской областью, Ханты-Мансийским АО – Югрой и Самарской областью. На нижних строчках расположились Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

Как отмечают составители рейтинга, на долю регионов из первой двадцатки приходится более 60% суммарного валового регионального продукта субъектов РФ. В них живет около 70,2 миллиона человек - 48% всего населения России.