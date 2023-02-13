Названа цель визита Байдена в Польшу Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден решил посетить Польшу для ужесточения позиции Европейского союза в отношении Москвы, а также в стремлении заглушить голоса, которые выступают за мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Напомним, президент США посетит Польшу с 20 по 22 февраля 2023 года. Как ранее заявили в Белом доме, американский лидер собирается обсудить там «коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания».

Младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн в беседе с Global Times назвал главной целью визита Байдена придание импульса его переизбранию на пост президента в 2024 году.

«Кроме того, он хочет подавить прагматичные голоса за мир в Европе и оказать большее давление на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с еще более жесткой ястребиной позицией, делающей деэскалацию конфликта далекой от воплощения», - сказал он в беседе с изданием.