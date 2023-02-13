Губернатор Сергей Цивилев: В Кузбассе резиденты ТОР инвестировали более 8,2 млрд рублей

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития Кузбасса инвестировали в экономику региона более 8,2 млрд рублей, сообщил губернатор Сергей Цивилев. Сегодня в регионе действуют 5 ТОР: «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк», «Прокопьевск», «Кузбасс», в которые вошли 48 предприятий. Это почти 5% от общего числа резидентов в моногородах России.

«Работа по привлечению новых инвесторов и поддержке действующих резидентов находится на особом контроле, - рассказал Сергей Цивилев. - Инвестиции стимулируют социально-экономическое развитие Кузбасса. Резиденты ТОР уже инвестировали более 8,2 млрд рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест. Мы и далее планируем наращивать число резидентов ТОР. 16 компаний уже заинтересованы получить этот статус. Они работают в сфере сельского хозяйства, обрабатывающих отраслях, логистике».

Выручка резидентов кузбасских ТОР с 2018 года увеличилась почти в 4 раза – до 10,2 млрд рублей. Объём инвестиций за это время вырос в 10,2 раза.