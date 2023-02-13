Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что прибыл в Минск для поддержания каналов связи Фото: REUTERS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск в понедельник, 13 февраля.

Как заявил в своих соцсетях глава венгерского внешнеполитического ведомства, в ходе своего визита он собирается представить официальную позицию Будапешта о необходимости скорейших мирных переговоров по украинскому конфликту, назвав также целью своего приезда поддержание каналов связи.

«Очевидно, что многие будут нападать (на меня) из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я и сегодня не мог бы донести послание с призывом к миру», - написал министр в соцсетях.

Напомним, 4 февраля этого года госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер публично обвинил Евросоюз в эскалации украинского конфликта, заявив это после новых решений о поставках вооружения Киеву.