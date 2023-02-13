Экс-советник президента США: Путин производит впечатление уверенного профессионала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник президента США Джон Болтон, ответственный за национальную безопасность, рассказал в интервью изданию Public Broadcasting Service свои впечатления от президента России Владимира Путина.

Как отметил Болтон, российский лидер в любой ситуации производит впечатление хладнокровного и уверенного в себе профессионала. Он всегда очень чётко выражает свои мысли, так описывает Путина советник по нацбезопасности.

Также советник рассказал о том, что не замечает особенных изменений в поведении или политике Владимира Путина, по крайней мере в период между их первой встречей в 2001 году, и последней - в 2019-ом. Болтон уверен, что президент России понимает важность своей страны в мире, и всегда намеревался показать это всем.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Владимир Путин прокомментировал работу 155-й приморской бригады, отметив героизм и мужество пехотинцев.