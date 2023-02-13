Ипотеку на частные дома в России стали выдавать в три раза чаще — данные ДОМ.РФ

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Начавшийся в пандемию тренд на ИЖС продолжился в 2022 году. Во многом этому способствовало повышение доступности кредитных программ на такие объекты. Драйвером роста ипотеки на индивидуальное жилищное строительство стали программы с господдержкой. С прошлого года заемщик могут получить деньги на льготных условиях со сниженной ставкой. В ДОМ.РФ, который выступает оператором федеральных мер поддержки, сообщили: по итогам минувшего года выдача льготной ипотеки на частное домостроение выросла до 26,1 тыс. кредитов (80% всей ипотеки на ИЖС). В исследовании рынка также участвовал «Домклик».

— С каждым годом интерес россиян к индивидуальному жилищному строительству растет. Согласно недавнему опросу ДОМ.РФ и ВЦИОМ, около 70% семей считают частный дом идеальным форматом жилья для себя. Однако еще несколько лет назад одним из главных препятствий к реализации этого спроса было отсутствие массового ипотечного продукта. За последнее время проделана большая работа в этом направлении, — отметил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Спикер уточнил, что речь идет о расширении на ИЖС возможности получить кредит с господдержкой по программам: «Льготной», «Семейной», «Дальневосточной ипотеке», «IT-ипотеке». Это позволило нарастить долю льготных программ в выдаче ипотеки на частное домостроение в 2022 году в четыре раза — с 19 до 80%.

Авторы исследования отмечают: спрос на льготные программы высокий, но при этом доля кредитов на ИЖС в общем объеме ипотеки пока остается невысокой. С использованием ипотеки в 2022 году возводился лишь каждый десятый индивидуальный дом. Для сравнения в многоквартирных домах 8 квартир из 10 приобретаются с ипотекой. Объясняется все довольно просто: банки не всегда готовы кредитовать подобные сделки с индивидуальным жильем, поскольку в отсутствии ликвидного залога высоки риски. Также не было и механизмы защиты средств граждан, строящих дома по договорам подряда. Решением сложившейся ситуации в ДОМ.РФ видят в стандартизации частного домостроения через индустриальное жилищное строительство. Чтобы средства граждан можно было размещать на безопасных счетах эскроу, а подрядчик получил доступ к проектному финансированию своих объектов.

— В этом случае доля ипотеки в строительстве ИЖС может увеличится с нынешних 10% до 50% в среднесрочной перспективе, - подчеркивает Михаил Гольдберг.

Ранее ДОМ.РФ и ВЦИОМ проводили опрос, по итогам которого получили срез мнений: 57% семей готовы привлекать к строительству частного дома профессиональных застройщиков.

КСТАТИ

В каких регионах чаще получают ипотеку на ИЖС

Сервис «Домклик» отмечает, что пока большинство кредитов на частное домостроение выдается в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Тюменской области. В десятку также вошли туристические регионы (Краснодарский край и Иркутск — тут озеро Байкал) и субъекты, на которые распространяется «Дальневосточная ипотека»: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Забайкальский край.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

57 млн кв. метров ввод жилья в сегменте ИЖС по итогам 2022 года. Это на 16% больше, чем в 2021 году. 33 тыс. кредитов на ИЖС предоставили банки в минувшем году. Это в три раза больше, чем в 2021 году. 75% всех займов на ИЖС выдает «Сбербанк».