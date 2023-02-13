Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил с деловым визитом республику Беларусь

Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время делового посещения Беларуси провел ряд встреч и посетил крупные предприятия. Подводя итоги работы в Минске, руководитель региона отметил, что Липецкая область интересна белорусским коллегам и как импортер их продукции, и как поставщик своих товаров.

«Коллег многое заинтересовало. У нас большие планы по развитию деловых связей с республикой Беларусь», – прокомментировал губернатор.

Состоялась встреча с министром финансов Беларуси Юрием Селиверстовым, где обсуждались планы по дальнейшему развитию товарооборота и совместных проектов.

Затем Игорь Артамонов и первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников посетили крупное предприятие по производству бытовой техники «Атлант». Продукция очень хорошо известна в России. Компания сотрудничает с Липецкой областью. Губернатор сообщил, что регион планирует развивать промышленную кооперацию с предприятием.

В Минпроме Беларуси Игорь Артамонов представил инвестиционный потенциал региона.

«В Липецкой области есть отличные площадки для размещения сборочного производства. Действуют привлекательные условия для инвесторов, мы серьёзно занимаемся кадрами – готовим специалистов, которые нужны предприятиям, предлагающим высокую заработную плату», – резюмировал Артамонов.