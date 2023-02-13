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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:43

Посол Ирана Джалали: Тегеран ждёт от Москвы согласия по введению безвизового режима в 2023 году

Отмена визового режима может быть согласована в короткие сроки
Сергей КУДРИН
Посол Ирана Джалали: Тегеран ждёт от Москвы согласия по введению безвизового режима в 2023 году

Посол Ирана Джалали: Тегеран ждёт от Москвы согласия по введению безвизового режима в 2023 году

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Власти Ирана ожидают ответа от Москвы на предложение о введении безвизового режима. Тегеран готов в кратчайшие сроки отменить визы в случае, если Россия согласится. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, в ходе пресс-конференции, о чём сообщает ТАСС.

Как отметил дипломат, сейчас Тегеран ждёт от Москвы решения по этому вопросу, и в случае согласия - отменит визы для россиян в кратчайшие сроки. Джалали заявил, что такая перспектива есть, и Исламская Республика Иран согласна с взаимной отменой виз.

При этом первые шаги к этому событию предпринял именно Иран, и теперь всё зависит от решения российских официальных лиц. Казем Джалали считает, что как только российские власти дадут добро - визы будут отменены очень быстро, и жители обеих стран смогут свободно перемещаться между друг другом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Россия и Иран обсуждают возможность перехода на цифровые валюты для проведения взаимных транзакций.