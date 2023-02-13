Столтенберг считает, что поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран – членов НАТО обсудят возможность поставок самолетов Украине на встрече в Брюсселе, которая состоится 14-15 февраля 2023 года, заявив, что поставки самолетов Киева не сделают блок стороной конфликта.

«Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, - это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участницей конфликта. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны», - сказал генсек альянса в ходе пресс-конференции в понедельник, 13 февраля, отметив также, что для этого необходимо много времени.

Напомним, в ходе этой пресс-конференции Столтенберг также призвал страны – члены Североатлантического альянса ускорить темпы поставок вооружения Киеву, указав на то, что текущие поставки в разы превышают возможности их производства странами НАТО. Генсек также заявил, что блок считает текущую стадию украинского конфликта «войной логистики».