Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 февраля 2023 13:58

Столтенберг считает, что поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта

Генсек альянса ожидает, что главы Минобороны стран блока обсудят тему поставок Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг считает, что поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта

Столтенберг считает, что поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран – членов НАТО обсудят возможность поставок самолетов Украине на встрече в Брюсселе, которая состоится 14-15 февраля 2023 года, заявив, что поставки самолетов Киева не сделают блок стороной конфликта.

«Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, - это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участницей конфликта. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны», - сказал генсек альянса в ходе пресс-конференции в понедельник, 13 февраля, отметив также, что для этого необходимо много времени.

Напомним, в ходе этой пресс-конференции Столтенберг также призвал страны – члены Североатлантического альянса ускорить темпы поставок вооружения Киеву, указав на то, что текущие поставки в разы превышают возможности их производства странами НАТО. Генсек также заявил, что блок считает текущую стадию украинского конфликта «войной логистики».