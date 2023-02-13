Похороны режиссера Вадима Абдрашитова пройдут на Троекуровском кладбище Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стало известно место похорон режиссёра Вадима Абдрашитова, скончавшегося 12 февраля 2023 года. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, о чём ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Похороны Народного артиста России Вадима Абдрашитова пройдут на Троекуровском кладбище, однако точная дата прощания пока не называется. Как отметили в Союзе кинематографистов, церемония прощания будет назначена либо на 15, либо на 16 февраля - о точной дате сообщат позднее.

Также известно что, вне зависимости от выбранной даты, церемонию прощания проведут в Доме кино в Москве.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Народный артист России, режиссёр Вадим Абрашитов скончался в возрасте 78 лет. Он известен по таким кинокартинам как: «Охота на лис» (1980), «Парад планет» (1984), «Слуга» (1988) и многим другим.