Путин на встрече с Зюгановым выразил уверенность в победе России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадием Зюгановым, затронувшим тему борьбы с нацизмом, а также позицию Европы и Вашингтона, выразил уверенность в том, что Россия победит.

«Но надеюсь...Мы обязаны победить и победим», - сказал лидер КПРФ, говоря о борьбе с нацизмом и фашизмом.

«Так и будет», - ответил российский лидер.

Путин также на встрече с Зюгановым поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования КПРФ, назвав эту партию значительной частью патриотического движения в России, а также отметив, что вносит своей вклад в политическую дискуссию страны.

«Надеюсь, что как значительная часть патриотического движения в стране КПРФ будет эту роль выполнять и дальше. Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений», - сказал глава государства.

Напомним, КПРФ создали на учредительно-восстановительном съезде в февраля 1993 года, преобразовав общественные организации «Коммунистическая партия Российской Федерации».