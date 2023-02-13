В России увеличилась ожидаемая продолжительность жизни

Татьяна Голикова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году выросла до 72,6 лет. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, указав также на снижение младенческой смертности

«В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность», - заявила вице-премьер РФ, слова которой были приведены в аппарате по итогам совещания по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение».

Голикова также сообщила о создании свыше 1,6 тысячи объектов первичного звена и 1, 4 миллиона высокотехнологичных операций. Сообщается, что на 2023 года планируют построить около 500 объектов здравоохранения, а также в 1 752 строениях пройдет капремонт.

Вице-премьер РФ обратила особое внимание на вопрос снижения смертности и повышения продолжительности жизни. «Серьезное внимание нужно уделить вопросам достижения национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей», - заявила она.

Напомним, ранее в Ростате заявили о снижении детской смертности в России за последние 17 лет снизилась. Как сообщалось, в 2021 году на сто тысяч населения приходилось 47,1 случай, а годом ранее - 48, 6.