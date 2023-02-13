морская мина взорвалась около пляжа в грузинском Батуми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На пляже в грузинском Батуми вечером в понедельник, 13 февраля, прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвалась морская мина.

На видео, снятых очевидцами, можно увидеть черный предмет у берегов моря, похожий на мину, а позже произошла детонация. Столб воды поднялся на огромную высоту в несколько метров. На данный момент о пострадавших не сообщается. На месте работают правоохранительные органы.

Напомним, в конце октября 2022 года Вооруженные силы Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море. Мероприятия по наблюдению за минами с воздуха, используя морские патрульные самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запустили в западной части моря.

Как писал сайт KP.RU, в марте и начале апреля прошлого года было обезврежено в общей сложности три мины, которые нашли у входа в пролив Босфор, а также в Игнеаде и у Кефкена. В октябре 2022 года мину обнаружили недалеко от побережья Кыйыкей в Кыркларели.