МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию из-за спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Франции обратилось к своим гражданам, находящимся в Белоруссии, с призывом немедленно покинуть республику в связи со специальной военной операцией на Украине.

«В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Находящимся на территории Белоруссии французам предлагают покинуть республику «без промедления» по автодорогам через Польшу, Литву или Латвию. Уточняется, что гражданам, которые хотят вылететь из страны, необходимо запрашивать выездную визу в Министерства внутренних дел Белоруссии.

Напомним, 10 февраля этого года власти Польши заявили о возможности закрытия оставшихся контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Белоруссией, а ранее Литва прекратила действие договора о приграничном сотрудничестве с Белоруссией.

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