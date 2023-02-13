Запуск корабля «Союз МС-23» к МКС отложен до первой декады марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запуск корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме был отложен до первой декады марта текущего года. Такое заявление в понедельник, 13 февраля, сделал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, комментируя запуск корабля, который должен вернуть космонавтов на Землю.

«Союз МС-23» планировали направить к МКС в конце февраля. Именно этот корабль должен доставить на Землю экипаж «Союз МС-22», получившего повреждение внешней системы терморегулирования в декабре прошлого года.

Как заявил Борисов, безопасности экипажа МКС на данный момент ничего не угрожает, отметив, также, что была создана специальная аварийная комиссия, которая системно рассматривает все варианты причин разгерметизации «Прогресса МС-21». По его словам, причины могут быть разными.

«Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен максимум до первой декады марта этого года», - уточнил глава госкорпорации.