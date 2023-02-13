Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля в понедельник усилил снижение по отношению к евро и доллару. Европейская валюта провисла 79 рублей, что произошло впервые с 25 апреля 2022 года, однако позже немного откатилась. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже.

Курс европейский валюты с расчетами «завтра» на 18.10 мск вырос на 54 копейки, составив таким образом 78,98 рубля, однако 18:15 мск курс евро ускорил рост до 0,66% до 79,06 рубля.

Доллар и юань также растут. Американская валюта прибавила в цене 42 копейки, и выросла до 73,81 рубля, а юань вырос на 5 копеек, до 10,8 рубля.

Напомним, ранее экономист, бизнес-тренер Денис Ракша рассказал «Комсомольской правде» о том, чего стоит ждать от экономики России в этом году, а также о курсе доллара. Как заявил специалист, курс американской валюты будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на нефтяном рынке, однако он не выйдет за рамки 85-90 рублей.