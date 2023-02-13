В Пентагоне заявили, что США отслеживают действия России на Ближнем Востоке

Глава центрального командования ВВС США заявил, что Вашингтон регистрирует активность российских истребителей Фото: REUTERS

Глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что Вашингтон отслеживает действия Москвы на Ближнем Востоке, опасаясь эскалации в регионе.

«Эскалация представляет основное беспокойство, учитывая ситуацию в Европе и на Украине», - заявил глава центрального командования ВВС США.

По его словам, Вашингтон ежедневно регистрирует активность российских истребителей в регионе, отслеживая ее. «Мы ясно даем понять, как близко они могут подлететь, насколько действия не должны содержать провокаций», - отметил он.

Гринкевич заявил, что российские истребители сопровождаются американскими при приближении к объектам США, однако, уточнив, что все инциденты или же действия для их предотвращения обсуждаются по работающей между сторонами специальной деконфликтной линии. Как он отметил, российские ВВС ведут себя в отношении американских таким же образом.

Напомним, днем ранее, 12 февраля, в Пентагоне сообщили об усилении наблюдения за воздушным пространством после инцидента с китайским аэростатом.