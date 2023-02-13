Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 февраля 2023 16:33

В Пентагоне заявили, что США отслеживают действия России на Ближнем Востоке

Глава центрального командования ВВС США заявил, что Вашингтон регистрирует активность российских истребителей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава центрального командования ВВС США заявил, что Вашингтон регистрирует активность российских истребителей

Глава центрального командования ВВС США заявил, что Вашингтон регистрирует активность российских истребителей

Фото: REUTERS

Глава центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что Вашингтон отслеживает действия Москвы на Ближнем Востоке, опасаясь эскалации в регионе.

«Эскалация представляет основное беспокойство, учитывая ситуацию в Европе и на Украине», - заявил глава центрального командования ВВС США.

По его словам, Вашингтон ежедневно регистрирует активность российских истребителей в регионе, отслеживая ее. «Мы ясно даем понять, как близко они могут подлететь, насколько действия не должны содержать провокаций», - отметил он.

Гринкевич заявил, что российские истребители сопровождаются американскими при приближении к объектам США, однако, уточнив, что все инциденты или же действия для их предотвращения обсуждаются по работающей между сторонами специальной деконфликтной линии. Как он отметил, российские ВВС ведут себя в отношении американских таким же образом.

Напомним, днем ранее, 12 февраля, в Пентагоне сообщили об усилении наблюдения за воздушным пространством после инцидента с китайским аэростатом.