Развитие беспилотников в России возьмёт под контроль специальная правительственная комиссия

Макет беспилотного летательного аппарата на выставке XVI Международного форума "Транспорт России" в Гостином дворе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительственная комиссия по развитию беспилотных авиационных систем в России была создана в понедельник, 13 февраля, премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что комиссия будет заниматься координированием работы нескольких российских ведомств, а также постоянно поддерживать связь с отраслевым сообществом по вопросам разработки, реализации и развития беспилотных авиасистем в России.

При этом комиссия станет постоянно действующим органом власти, направленным непосредственно на одну отрасль. Основная задача комиссии - обеспечение основных положений государственной политики по развитию отрасли, включая её научную, научно-техническую и инновационную области.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Михаил Мишустин освободил от должности бывшего главу Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина. Его место занял заместитель - Руслан Давыдов.