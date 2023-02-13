Российские военные врачи рассказали о целенаправленной охоте ВСУ на медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский военный врач рассказал о том, как Вооружённые силы Украины целенаправленно выслеживают полевых медиков, и наводят по ним миномётный огонь при помощи квадрокоптеров. Об этом изданию РИА Новости рассказали сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российских Вооруженных сил.

Специалист с позывным «Док» отметил, что у военнослужащих создаётся стойкое ощущение. будто противник специально отслеживает российских военных с красными крестами на форме, или любыми другими символами, демонстрирующими принадлежность к медицинским отрядам, и делает их приоритетными целями.

Часто врачам, находящимся в непосредственной близости от линии фронта, либо непосредственно на передовой, приходится вытаскивать раненых бойцов прямо под миномётным огнём, направленным будто специально на мед-бригаду.

«Док» добавил, что за последние восемь дней его эвакуационная группа регулярно подвергалась обстрелам бесшумных мин-«полячек».Под Угледаром одному из военных медиков взрывом такой мины сломало ребро, сейчас он находится в госпитале. Эти мины падают совершенно бесшумно, что увеличивает шансы на поражение осколками.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ВСУ обстреляли город Стаханов в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS.