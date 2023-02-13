Росстат посчитал, что большинство россиян хотят воспитывать двоих детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Россияне рассказали, сколько детей оптимально в семье. Для большинства оказалось оптимальным двое детей, за этот вариант выступают 45,9%.

А вот мужчины в большинстве своем хотят воспитывать одного ребенка – такой ответ выбрали 23% респондентов. А 18,2% – троих детей.

3% мужчин мечтают о четырех детях, а 2,54% - готовы стать отцами для пяти и более детей. Вовсе не намерены становиться отцами только 3% мужчин, пишет «Абзац».

Среди женщин сложилась похожая картина. Большинство хотят родить двоих и более детей (48,5%), а 23% – только одного ребенка. Стать многодетными и воспитывать троих детей мечтают 18,9% опрошенных.

Четверо детей готовы родить 2,9% женщин, а пять и более – 1,9%. Вовсе об отсутствии становиться мамой говорят 2,4% респонденток.

В настоящее время в стране доминирует ориентированность на 1,5-детную семью, отмечают в Росстате. А вот чтобы создать прирост рождаемости, коэффициент должен быть 2,5.