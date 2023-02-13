Автоэксперт Хайцеэр перечислил самые популярные способы обмана в автосервисе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр перечислил самые популярные способы обмана в автосервисе. Чаще всего водителям продают некачественные запчасти, заливают поддельное машинное масло и требуют деньги за невыполненные работы.

- Сейчас количество поддельного масла выросло очень сильно. В итоге вместо рекомендованного заливают какой-то примитивный вариант. В худшем случае масло вообще не меняют, — рассказал Хайцеэр «Газете.Ru».

Детали, которые не соответствует качеству или является подделкой, - еще одна серьезная проблема. В сервисе знают об этом, но берут деньги, как за качественную или даже оригинальную запчасть.

На третьем месте по популярности выдуманные работы. Часто фактически выполненных работ гораздо меньше, чем указано в заказ-наряде.

Кстати, зимой самой востребованной категорией стала автохимия — спрос на нее в России в первый месяц года вырос на 121%. Об этом сообщает Rt.

А тем временем, россияне стали активно избавляться от машин премиум-класса. В январе 2023 года число предложений о продаже подержанных автомобилей премиум-класса — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus и т.п. — выросло на 63% по сравнению с прошлым годом. Активнее всего продаются авто, приобретенные три года назад, пишет газета "Известия".