Владимир Путин обсудил с членами Совбеза итоги большой поездки Лаврова по странам Африки Фото: REUTERS

В понедельник, 13 февраля, президент России Владимир Путин обсудил вместе с членами Совета безопасности РФ итоги большой поездки Сергея Лаврова по странам Африки, где министр иностранных дел проводил подготовку к саммиту. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Путин, открывая заседание Совбеза, Лавров ездил в несколько дружественных Москве стран, в которых проводил подготовку к большому саммиту Россия - Африка. Следом за главой государства на заседании выступил сам министр, предоставив отчёт о своей поездке.

Напомним, в период с 6 по 9 февраля Сергей Лавров побывал в четырёх африканских странах: Мали, Мавритании, Ираке и Судане, а 23-26 января министр иностранных дел побывал в Эсватини, ЮАР, Эритрее и Анголе. Саммит Россия - Африка запланирован на 26-29 июля 2023 года, он пройдёт в Санкт-Петербурге. Это уже второе такое мероприятие, первое состоялось 22-24 октября 2019 года в Сочи, под лозунгом «За мир, безопасность и развитие».

Как сообщал ранее сайт KP.RU, Сергей Лавров оценивает как негативную реакцию Запада на улучшение отношений России и Мали.