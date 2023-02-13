Резервная нитка магистрального газопровода взорвалась в Ярославской области

В Ярославской области произошёл взрыв резервной нитки магистрального газопровода, которая пролегала по Мышкинскому району. Непосредственно инцидент произошёл недалеко от деревни Еремейцево, сообщил "Газпром Трансгаз".

Как сообщили в экстренных службах, пожар на резервной нитке начался из-за разрыва трубопровода на стыке между подводной и наземной частью. В ведомстве отметили, что информации о пострадавших нет, а обстоятельства и причины инцидента уточняются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что утром 13 февраля произошёл ещё один пожар на газопроводе, в Вологде. Там произошло факельное возгорание на участке вблизи КС-15 «Газпром трансгаз Ухта». Этот газопровод растянут на 17 тыс. километров, и обслуживает девять субъектов Российской Федерации. Пострадавших не было, участок удалось вовремя перекрыть, благодаря чему горение быстро прекратилось.