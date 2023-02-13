Названа причина взрыва газа на трубопроводе в Ярославской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стала известна основная причина взрыва, произошедшего вечером 13 февраля на резервной нитке магистрального газопровода в Мышкинском районе Ярославской области. Как сообщают в пресс-службе МЧС России, на газопроводе произошла разгерметизация, после чего начался пожар. - В Мышкинском районе Ярославской области произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим возгоранием. К моменту прибытия пожарных происходило факельное горение остатков газа, - сообщили в МЧС России.

Пожар был полностью ликвидирован, и никак не повлиял на газоснабжение ближайших населённых пунктов. Пострадавших и разрушений также выявлено не было. - Происшествие на газоснабжение населения не повлияло, - уточнили в МЧС.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Ярославской области произошёл взрыв на резервной нитке магистрального газопровода. Всё случилось в Мышкинском районе, недалеко от деревни Еремейцево. Предварительной причиной назывался разрыв газопровода на стыке подводной и береговой частей.