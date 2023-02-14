Власти Канады призвали своих граждан не посещать Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады призвали граждан своей страны избегать поездок в Белоруссию, об этом сообщили в рекомендациях правительства страны.

«Избегайте поездок в Белоруссию в связи с риском избирательного применения местных законов и вооруженным конфликтом на Украине», - говорится в сообщении.

Как отмечалось, что посольство Канады в Польше обладает чрезвычайно ограниченными возможностями помощи канадцам в Белоруссии.

При этом покинуть страну предлагается коммерческими рейсами.

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 13 февраля 2023 года МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь в связи с военными действиями на Украине.

«В условиях вооруженного наступления России... и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что французам, находящимся в Беларуси, предлагается без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией.