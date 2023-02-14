Власти Канады призвали своих граждан не посещать Белоруссию
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Власти Канады призвали граждан своей страны избегать поездок в Белоруссию, об этом сообщили в рекомендациях правительства страны.
«Избегайте поездок в Белоруссию в связи с риском избирательного применения местных законов и вооруженным конфликтом на Украине», - говорится в сообщении.
Как отмечалось, что посольство Канады в Польше обладает чрезвычайно ограниченными возможностями помощи канадцам в Белоруссии.
При этом покинуть страну предлагается коммерческими рейсами.
Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 13 февраля 2023 года МИД Франции призвал своих граждан немедленно покинуть Беларусь в связи с военными действиями на Украине.
«В условиях вооруженного наступления России... и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь формально не приветствуются», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что французам, находящимся в Беларуси, предлагается без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через погранпереходы с Литвой, Польшей или Латвией.