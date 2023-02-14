Курс рубля обновил минимумы с апреля 2022 года к евро и доллару
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Рубль снизился к доллару и евро, обновив минимумы с апреля 2022 года на фоне снижения притока валютной выручки в страну, об этом свидетельствуют данные торгов и комментариев экспертов.
Из данных Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 16.22 мск повысился на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро – также на 24 копейки, до 78,69 рубля.
Доллар и евро прибавили к рублю по 0,3%.
Валюты обновили максимумы относительно рубля с апреля 2022 года: 73,82 рубля за доллар, около 78,8 рубля за евро.
Как писал сайт KP.RU, 9 февраля 2023 года Владимир Путин заявил, что экономику России в 2023 году ожидает небольшой, но все же рост.
Президент отметил, что подобные прогнозы присутствуют как в отечественных, так и в иностранных институтах.
«В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается - и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России», - сказал Путин.
По его словам, Россия справилась с шоками в экономике.
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