Курс рубля обновил минимумы с апреля 2022 года к евро и доллару Фото: REUTERS

Рубль снизился к доллару и евро, обновив минимумы с апреля 2022 года на фоне снижения притока валютной выручки в страну, об этом свидетельствуют данные торгов и комментариев экспертов.

Из данных Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 16.22 мск повысился на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро – также на 24 копейки, до 78,69 рубля.

Доллар и евро прибавили к рублю по 0,3%.

Валюты обновили максимумы относительно рубля с апреля 2022 года: 73,82 рубля за доллар, около 78,8 рубля за евро.

Как писал сайт KP.RU, 9 февраля 2023 года Владимир Путин заявил, что экономику России в 2023 году ожидает небольшой, но все же рост.

Президент отметил, что подобные прогнозы присутствуют как в отечественных, так и в иностранных институтах.

«В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается - и не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России», - сказал Путин.

По его словам, Россия справилась с шоками в экономике.

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