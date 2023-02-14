Роскосмос показал пробоину от метеорита в обшивке «Союз МС-22» Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» на своей странице в Telegram-канале продемострировала нарушение обшивки корабля «Союз МС-22» с разгерметизированной системой охлаждения.

Фотография была сделана при помощи манипулятора американского сегмента МКС.

«Наличие этого отверстия доказывает причину произошедшего — внешнее повреждение», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Роскосмосе подчеркнули, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Как писал сайт KP.RU, 11 февраля 2023 года в Роскосмосе сообщили, что контур грузового космического корабля «Прогресс МС-21» разгерметизирован, из-за чего его пришлось изолировать от общего объема МКС.

Сообщалось, что была зафиксирована разгерметизация в грузовом корабле «Прогресс МС-21», расстыковка которого от МКС планируется на 18 февраля.

Как отмечалось, температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

В госкорпорации заверили, что разгерметизация контура корабля не сказалась на его стыковке к МКС и не повлияет на дальнейшую программу полета станции.

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