Хирург Авакян предупредил, что варикоз способен проявляться ночными судорогами в ногах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, что симптомы варикоза на начальной стадии можно легко спутать с проявлениями обычного переутомления.

- У человека появляется тяжесть и усталость в ногах, небольшие отеки, а также ночные судороги в ногах - все это симптомы, по которым заболевание распознают на ранней стадии, - объясняет доктор. Об этом пишет Газета.Ru.

Специалист отметил, что этим сигналам редко придают значение, и к врачу обращаются, когда через кожу начинают просвечивать расширенные вены.

Авакян предупредил россиян, что спровоцировать развитие варикоза могут сидячая или стоячая работа, а также любое статическое состояние, при котором функционирование венозной системы нижних конечностей затруднено.

Ранее ФАН писал, что отечность ног, сопровождающаяся одышкой, может сигнализировать о развитии сердечной недостаточности. Как объясняла врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельмае также это может указывать на неспособность сердца перекачивать кровь.

А до этого "Пятый канал" сообщал, что пациенты с плоскостопием испытывают усталость и неприятные ощущения в ногах. Заболевание заключается в уплощении сводов стоп, из-за чего они не выполняют амортизацию и не смягчают ударную нагрузку при ходьбе. Вследствие этого ноги болят после продолжительной ходьбы или пребывания в положении стоя.