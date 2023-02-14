На северо-востоке Москвы горит автосервис, слышны взрывы Фото: Прокуратура Москвы

На северо-востоке Москвы горит автосервис, пожару присвоен второй ранг опасности, об этом сообщили в ГУ МЧС России по г. Москве.

«В Отрадном на улице Декабристов горит автосервис, местные жители сообщают о звуках взрывов», - говорится в сообщении.

Уточнялось, что на складе сервиса могут храниться легковоспламеняющиеся материалы.

Площадь пожара сейчас составляет 1,5 тыс кв м,на месте работают экстренные службы. По данным МЧС, в ликвидации пожара задействовано 108 человек и 27 единиц техники.

Внутри горящего автосервиса взрываются канистры с топливом, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что в ходе тушения огня спасены три человека, их передали медикам для осмотра.

На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координирует исполняющий обязанности Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов, об этом сообщили в надзорном ведомстве.

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