Диетолог Стародубова посоветовала россиянам употреблять фрукты вместо свежевыжатых соков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова объяснила россиянам, что больше пользы для организма будет при употреблении свежих овощей и фруктов, если сравнивать их с соками.

Она пояснила, что калорийность свежевыжатого сока выше такой же порции фруктов или овощей. Это связано с высоким содержанием простых сахаров. Так, например, для приготовления стакана 180-200 граммов апельсинового сока вам потребуется в среднем 400-450 граммов свежих апельсинов. Об этом пишет Lenta.ru.

- Фруктовые кислоты, содержащиеся в овощах и фруктах, оказывают стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта ... При высокой концентрации они могут оказывать раздражающие действие. Поэтому натощак пить свежевыжатые соки не стоит, - сообщила диетолог.

Ранее Life.ru писал, что врачи опровергли известный миф о том, что ананас может способствовать сжиганию жира. Действительно, в нём содержится вещество бромелаин, которое способно расщеплять в желудке жир, однако бороться с уже накопленным оно не может. Кроме того, ананас может всячески способствовать полноте.

Также телеканал "360" сообщал, что пакетированные соки невероятно вредны. Дело в том, что они могут привести к серьезным заболеваниям, объяснила диетолог Ирина Бережная. По ее словам, пакетированные соки содержат больше количество сахара, консервантов и добавок, которые вредят организму.

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