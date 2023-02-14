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НовостиЗдоровье13 февраля 2023 22:55

Диетолог Стародубова посоветовала россиянам употреблять фрукты вместо свежевыжатых соков

Калорийность свежевыжатого сока выше такой же порции фруктов или овощей
София ГОНЧАРОВА
Диетолог Стародубова посоветовала россиянам употреблять фрукты вместо свежевыжатых соков

Диетолог Стародубова посоветовала россиянам употреблять фрукты вместо свежевыжатых соков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова объяснила россиянам, что больше пользы для организма будет при употреблении свежих овощей и фруктов, если сравнивать их с соками.

Она пояснила, что калорийность свежевыжатого сока выше такой же порции фруктов или овощей. Это связано с высоким содержанием простых сахаров. Так, например, для приготовления стакана 180-200 граммов апельсинового сока вам потребуется в среднем 400-450 граммов свежих апельсинов. Об этом пишет Lenta.ru.

- Фруктовые кислоты, содержащиеся в овощах и фруктах, оказывают стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта ... При высокой концентрации они могут оказывать раздражающие действие. Поэтому натощак пить свежевыжатые соки не стоит, - сообщила диетолог.

Ранее Life.ru писал, что врачи опровергли известный миф о том, что ананас может способствовать сжиганию жира. Действительно, в нём содержится вещество бромелаин, которое способно расщеплять в желудке жир, однако бороться с уже накопленным оно не может. Кроме того, ананас может всячески способствовать полноте.

Также телеканал "360" сообщал, что пакетированные соки невероятно вредны. Дело в том, что они могут привести к серьезным заболеваниям, объяснила диетолог Ирина Бережная. По ее словам, пакетированные соки содержат больше количество сахара, консервантов и добавок, которые вредят организму.

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