Эндокринолог Лазуренко отнесла сладкие газировки и онлайн-обучение к причинам роста случаев ожирения у детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-диетолог, терапевт, эндокринолог Наталья Лазуренко назвала основные причины роста случаев ожирения у детей.

Дело в том, что в начале 2000-х годов Минздрав РФ фиксировал порядка 150 случаев на 100 тысяч детей в возрасте 15-17 лет. Однако в последние 5 лет - в среднем по 800-900 диагнозов.

Доктор полагает, что одной из причины стал ритм, в котором все мы живем.

- Мы все живем в быстром ритме и заставляем наших детей тоже жить в нем. ... У детей много нагрузки в виде секций, курсов, занятий с репетиторами, подготовки к экзаменам. Этот ритм закручивает, и на элементарную физиологию остается очень мало времени, - делится врач своим предположением в беседе с изданием "Ридус".

Лазуренко также обратила внимание, что современные подростки практически не знают, что такое обычная вода. Чаще всего в их рационе преобладают газировка или соки.

- Они не умеют элементарно пить воду. Спрашиваю, какое количество воды они пьют. Рассказывают, что 2,5 литра. А потом оказывается, что это не вода, а 2,5 литра сладких газированных или негазированных напитков, - отметила специалист.

Ко всеми прочему, причинами появления у детей проблемы лишнего веса эндокринолог считает онлайн-образование и обездвиженность.

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