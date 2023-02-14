Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы локализован

На северо-востоке Москвы крупный пожар в автосервисе локализован на площади в 1,5 тысяч кв метров, об этом сообщили в ГУ МЧС по г. Москве.

«Тушение осложняется тем, что в здании находятся покрышки и масло», - отметили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 14 февраля в Отрадном на улице Декабристов загорелся автосервис, местные жители сообщали о звуках взрывов.

Уточнялось, что на складе сервиса могут храниться легковоспламеняющиеся материалы.

По данным МЧС, в ликвидации пожара задействовано 108 человек и 27 единиц техники.

Источник в экстренных службах заявил, что внутри горящего автосервиса взрываются канистры с топливом. Также указывалось, что в ходе тушения огня спасены три человека, их передали медикам для осмотра.

На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координировал исполняющий обязанности Бутырского межрайонного прокурора Антон Белов.

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