В России появились семиместные компактвэны Honda Freed

В Росси появились семиместные компактвэны Honda Freed Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дилеры начали продавать в России новые гибридные компактвэны Honda Freed с правым расположением руля. Предложения о продаже таких авто появились на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Так, купить машину Honda Freed российским автомобилистам предлагается из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Стоимость такого транспортного средства зависит от комплектации, цена авто варьируется от 987 тысяч до 1,65 миллиона рублей. Об этом пишет Газета.Ru.

Данный автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5-литра (131 л.с), а для разгона до 100 км/час Honda Freed потребуется всего 12,9 секунд. Также в список оснащения компактвэна входят электропривод и подогрев боковых зеркал, медиасистема со встроенной навигацией, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Ранее "Известия" писали, что один из официальных российских дилеров марки Volkswagen открыл предзаказы на поставку в РФ модели Jetta VS7. Под этим именем Volkswagen в Китае выпускает недорогие автомобили, которые производятся на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

А накануне выяснилось, что за последний год общая доля российских и китайских легковых машин на рынке новых автомобилей в РФ увеличилась почти втрое и приблизилась к 80%. Опрошенные RT специалисты не исключают, что по итогам 2023 года значение вырастет до 90%.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лада» и китайцы: названы самые продаваемые машины января-2023 (подробнее)