Politico: Вашингтон не отправит Киеву ракеты ATACMS из-за отсутствия излишков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители американских властей заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, так как у самих США нет излишка этих вооружений, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

В статье отмечалось, что американская сторона объяснила решение тем, что отправка этих вооружений Киеву привела бы к истощению арсеналов и подорвала бы боеготовность войск США в случае будущих конфликтов.

«В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя», - приводит издание слова представитель Пентагона.

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года эксперт по Германии Оливер Муди заявил, что бундесвер располагает запасами оружия, которых хватит не более чем на два дня интенсивных боев.

По его словам, в Германии особо остро ощущается проблема истощения складов боеприпасов и военного оборудования из-за поставок вооружений Киеву.

Отмечалось, что Германия будет вынуждена потратить не менее 20 миллиардов евро на восстановление арсенала, соответствующего требованиям НАТО.

12 января 2023 года Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она уточнила, что «если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема».

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