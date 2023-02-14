FT: Вашингтон со временем может передать Украине самолеты F-16 Фото: REUTERS

В Вашингтоне заявили, что со временем может предоставить Украине самолеты, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Чиновники из Вашингтона признают, что они, скорее всего, предоставят Украине более совершенную авиацию по мере затягивания конфликта или, по крайней мере, дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран», - говорится в публикации.

Как писал сайт KP.RU, газета Politico сообщила, что представители американских властей заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, так как у самих США нет излишка этих вооружений.

Ранее 12 января 2023 года Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

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