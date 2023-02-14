Le Monde: экономика России оказалась более стойкой, чем полагали на Западе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями, оказавшись куда более стойкой, чем предполагали на Западе, об этом написал журналист Жан-Мишель Беза в статье для издания Le Monde.

«МВФ преподнес в конце января сюрприз, поставив диагноз, разочаровывающий жителей Запада: рецессия (в России - ред.) ограничилась 2,2 процента в 2022 году, что далеко от первоначально прогнозируемых 8,5 процента», - говорится в публикации.

В статье отметили, что многие факторы объясняют очевидную прочность российской экономики. В первую очередь, речь идет о политике Центробанка, которому удалось стабилизировать рубль еще в самом начале специальной военной.

Журналист отметил, что Россия располагает значительными валютными резервами, полученными от экспорта нефти, и это, несмотря на замороженные 300 миллиардов долларов за рубежом.

Как писал сайт KP.RU, 13 февраля 2023 года издание Mysl Polska сообщило, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией.

«Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», - заявил журналист.

Обозреватель отметил, что Россия достигла великолепных результатов в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса».

По его словам, «побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов».

9 февраля 2023 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, десятый по счету пакет санкций против России.

13 октября 2022 года президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил, что «совещанию приходится решать много проблем: волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье. Это ведёт к ухудшению качества в жизни в развитых, да и в развивающихся государствах. Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений».

Путин подчеркнул, что все эти несчастья – результат западных санкций. Логистические цепочки разорваны, бедные страны не могут покупать наше дешевое зерно, удобрения и углеводороды.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)