WP: Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву на следующей неделе

WP: Вашингтон планируют объявить о новом пакете военной помощи Киеву на следующей неделе Фото: REUTERS

США планируют объявить о направлении крупного пакета военной помощи Киеву на следующей неделе, об этом сообщила газета The Washington Post.

«Администрация Байдена работает с Конгрессом над одобрением еще 10 млрд долларов в качестве прямой бюджетной помощи Киеву», - говорится в публикации.

Издание сообщило, что ожидается объявление еще одного крупного пакета военной помощи на следующей неделе.

Помимо этого, указывалось, что возможно введение дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время.

Как писал сайт KP.RU, эксперт Салим заявил, что поставки западных вооружений на Украину имеют целью затянуть конфликт.

«НАТО и Украина хорошо знают, что нанести поражение России в ходе этой операции невозможно», - сказал Салим.

Салем подчеркнул, что поставляемое на Украину вооружение и в количественном, и в качественном аспектах уступает военному арсеналу РФ.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что эскалация конфликта на Украине со стороны Запада – налицо, и рамок не видно. Мы видим, как против нас воюет все НАТО.

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