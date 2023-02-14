В зону СВО поступили модернизированные машины-разведчики БРМ-1К Фото: Александр КОЦ

Модернизированные боевые машины разведки БРМ-1К появились в зоне спецоперации, экипажи осваивают новую технику на полигонах в Запорожской области, об этом сообщило РИА Новости.

«Поступила новая техника – БРМ-1К, и с декабря проходим обучение», - приводит издание слова одного из военных.

Собеседник отметил, что техника новая, электроника. Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики.

«Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел – туда и попал», - подчеркнул военнослужащий.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля 2023 года стало известно, что Ростех разрабатывает новые управляемые боеприпасы.

Речь шла о боеприпасах с высокой поражающей способностью и точностью, близкой к ста процентам.

Отмечалось, что новые боеприпасы смогут практически гарантировано уничтожать военные объекты и технику, в частности, танки Abrams и Leopard, которые Запад планирует передать Украине.

12 января 2023 года концерн «Уралвагонзавод» сообщил о поставке для Минобороны РФ очередной партии новейших танков Т-90М «Прорыв».

Ранее танк Т-90М «Прорыв» в США окрестили «монстром».Американский журналист Марк Эпикос в материале The National Interest заявил, что данный танк заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников.

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