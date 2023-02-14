The American Thinker: Вашингтон одержим Украиной и это ставит под угрозу США и их союзников Фото: REUTERS

Одержимость американского правительства Украиной ставит под угрозу США и их союзников, об этом написал в статье обозреватель Эл Биненфелд для издания The American Thinker.

«Кто в здравом уме мог сделать Украину центральным элементом внешней политики Америки?» – задался вопросом Биненфелд.

По его мнению, президент Байден и «военные ястребы» совершают смертельную ошибку.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон истощает американские запасы оружия настолько быстро и существенно, что страна рискует утратить способность защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности.

Как писал сайт KP.RU, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон решил сражаться с Москвой для уничтожения России с потенциальным ее расчленением.

Офицер отмечал, что НАТО не справляется с воспроизводством оружия и боеприпасов для Украины, поэтому нужно отказаться от поставок ВСУ.

Газета Politico сообщала, что представители американских властей заявили украинским коллегам, что Вашингтон не станет отправлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, так как у самих США нет излишка этих вооружений.

Ранее эксперт по Германии Оливер Муди заявил, что бундесвер располагает запасами оружия, которых хватит не более чем на два дня интенсивных боев.

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