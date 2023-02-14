Журналист Херш: подрыв США «Северных потоков» является невообразимой глупостью Фото: REUTERS

Журналист Сеймур Херш заявил, что США «выстрелили себе в ногу», подорвав газотранспортную систему «Северный поток». Он отметил, что «в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости».

Генсек НАТО Столтенберг признался, что организация готовилась к конфликту на Украине ещё с 2014 года, и усиливала границы сразу после начала спецоперации.

Роскосмос продемонстрировал фото пробоины в обшивке корабля «Союз МС-22» с разгерметизированной системой охлаждения.

Экс-сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден заявил, что паника вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов призвана отвлечь журналистов от расследования подрыва «Северного потока».

Американские власти заявили, что Вашингтон не станет отправлять Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, так как у самих США нет излишка этих вооружений.

Le Monde: российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями, оказавшись куда более стойкой, чем предполагали на Западе.

Китайское издание Global Times сообщило, что Россия в целом достигла стратегических целей специальной военной операции, в то время как Украина без поддержки США и НАТО абсолютно не способна обороняться.

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