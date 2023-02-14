WP: США давят на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Вашингтон давит на киевский режим, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя активнее на поле боя и попытались захватить как можно больше территории новых регионов России. Об этом пишет американская газета Washington Post.

В качестве инструмента давления ведется внушение той мысли, что Соединенные Штаты не могут оказывать военную поддержку длительное время, поэтому Киеву нужно начать переговоры в более "выигрышной" позиции.

"Помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, высокопоставленные и влиятельные американские чиновники предупредили Киев, что Украине придется отчитаться за все, что ей поставляют США. Об этом сообщили американские журналисты.

По их данным, чиновники Пентагона, Госдепартамента и агентства по международному развитию выступили со "своеобразным" предупреждением относительно помощи Вашингтона.

Представители США дали команде украинского президента Владимира Зеленского понять, что американские власти будут тщательно отслеживать траты Киева и детально выяснять, как была использована выделенная Вашингтоном финансовая и военная помощь.

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