Дипломат Пилипсон сообщил, что спрос в Европе на российские энергоносители остается высоким

Российский газ востребован в Европе Фото: REUTERS

Спрос на энергоносители из России в Европе остается высоким. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел (МИД) России Юрий Пилипсон в беседе с РИА Новости.

"Говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким", - подчеркнул Пилипсон.

Так дипломат прокомментировал ситуацию с поставками российского газа в Болгарию, которая отказалась оплачивать голубое топливо в рублях, в результате чего поставки из РФ были приостановлены.

По его словам, подобное решение болгарских властей, в первую очередь, ударило по населению этой страны, которое теперь страдает от роста цен из-за мифического "укрепления энергетической безопасности".

В то же время многие другие европейские страны согласились с предложенным Москвой алгоритмом оплаты, констатировал директор четвертого европейского департамента МИД РФ.

Как писал сайт KP.RU, в конце января запасы подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе упали ниже уровня в 76%, но все еще остаются максимальными для этого периода. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Согласно последним данным, наполненность ПГХ Евросоюза опустилась до 75,7%, составив 82 млрд кубометров газа. Это примерно на 21% выше среднего многолетнего показателя.

Ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе падают из-за теплой и ветреной погоды, а также большого объема заполненности подземных хранилищ сжиженного газа (ПХГ). Об этом сообщил консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.