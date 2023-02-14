Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала публикацию американского издания Washington Post о том, что Вашингтон давит на Киев, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) активнее вели боевые действия.

"То, что называется "война Запада против России до последнего украинца", - написала Мария Захарова в своем телеграм-канале. - Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ".

По словам дипломата, подобные "гегемонистские амбиции" Соединенных Штатов грозят украинской армии колоссальными потерями.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты сообщили, что Вашингтон давит на киевский режим, чтобы ВСУ вели себя активнее на поле боя и попытались захватить как можно больше территории новых регионов России.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина покинула стол переговоров с Россией по команде сверху. Представитель Кремля отметил, что документ мирного урегулирования уже был согласован и даже парафирован, но затем украинская делегация внезапно "ушла со связи".

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