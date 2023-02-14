Мраморное море отступило от берегов Стамбула на 15-20 метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мраморное море отступило от берегов в районе Стамбула на 15-20 метров, однако это не связано с сейсмической активностью.

Видео, на которых видно, как Мраморное море отступило от берегов района Авджылар, появились в Сети в понедельник, 13 февраля. Позже ученые Обсерватории Кандилли объяснили, что это обычное метеорологическое явление, которое было вызвано перепадами давления и не связано с землетрясениями.

Напомним, что два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Позже зафиксировали еще несколько толчков поменьше. Специалисты заявили, что землетрясение в Турции вошло в десятку крупнейших в мире с эпицентром на суше. Жертвами стихии стали более 30 тысяч человек.

Конфедерация предпринимателей Турции оценила ущерб от землетрясений в 84 миллиарда долларов. Эта сумма составляет порядка 10% ВВП страны.