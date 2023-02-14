В Бундестаге призвали перестать поставлять Украине вооружения, способные стрелять кассетными боеприпасами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии должны перестать поставлять Украине системы вооружения, которые способны стрелять кассетными боеприпасами, считает депутат Бундестага от «Левой партии» Севим Дагделен.

«Может ли федеральное правительство исключить возможность стрельбы кассетными боеприпасами из систем вооружения – гаубиц, артиллерийских орудий и ракетных установок, – поставленных Германией на Украину?» – задалась вопросом депутат в ходе заседания парламента ФРГ.

Как напомнила Дагдален, применение кассетных боеприпасов запрещено «Конвенцией по кассетным боеприпасам». Она запрещает использование, передачу и накопление таких снарядов, ее ратифицировали 108 стран.

Напомним, ранее заместитель председателя Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт раскритиковала инициативу ФРГ «Манифест в поддержку мира» на Украине, выступив за продолжение поставок Киеву вооружений, назвав это предпосылкой к началу мирных переговоров.

Между тем глава МИД Германии Бербок заявила, что Берлин не обсуждает поставки истребителей Украине.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)