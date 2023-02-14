Марочко заявил, что иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в украинские части в Харькове

Иностранцы прибывают в украинские воинские части в Харькове
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Иностранцы из Западной Европы и Польши прибывают в воинские части Украины в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
"Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках", - уточнил Марочко.
По его словам, прибывшие носят гражданскую одежду, но у них есть одинаковые элементы военной экипировки, в том числе рюкзаки армейского типа.
Как ранее писал сайт KP.RU, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал, что 30 тысяч иностранных наемников, находящихся на территории Украины, погибнут в ближайшее время.
Напомним, вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ответил на вопрос журналистов о присутствии польских наемников на Украине. По словам чиновника, "нет такой проблемы".
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