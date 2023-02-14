Япония хочет закупить у США ракеты Tomahawk Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии намерены закупить у Соединенных Штатов крылатые ракеты Tomahawk, заявил министр обороны страны Ясукадзу Хамада.

По словам главы японского Минобороны, закупка ракет будет осуществлена при «иностранном военном содействии». Она применима к поставкам вооружения из США, Токио рассчитывает на подписание контракта в 2023 финансовом году и планирует закупить не менее 500 ракет, передает агентство Kyodo.

Напомним, 1 декабря издание Shukan Gendai сообщило, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от любого сотрудничества с США в области разработки нового современного истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить Токио свои передовые технологии.

Тем временем правительство США попросило Японию разместить ракеты средней дальности на «первой островной цепи» Тихого океана, куда входят Курилы, Рюкю, острова Тайваня, северной части Филиппин и Борнео. Летательные аппараты могут развернуть в тысяче километрах от Владивостока.